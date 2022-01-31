روسيا تعلن بدء تطعيم المراهقين بـ«لقاح سبوتنيك» ضد فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية بمدينة موسكو، اليوم الاثنين، بدء تطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح سبوتنيك، حيث حددت الفئة العمرية من 12و17 عامًا كفئة مستهدفة من هذا القرار.

وأفاد البيان الذي تناقلته الصحف الروسية، أن في إمكان المراهقين التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يتوافر التطعيم في 13 نقطة تطعيم تنتشر بمستوصفات الأطفال في مدينة موسكو، وذكرت التقارير الصحفية أنّ التطعيم للمراهقين سيتم على مرحلتين، يفصل بين المرحلة الأولى والثانية 21 يومًا.

124 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا

ووفقا لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا، فقد سجلت روسيا اليوم الاثنين 124070 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى عدد منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات الجديدة إلى 621 بعدما كان 617 أمس الأحد.

لأول مرة منذ الجائحة الإصابات تتعدى 120 ألفا

ويشار إلى أنه أمس تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، عتبة الـ120 ألفا، بينما تراجع مؤشر الوفيات الجديدة جرّاء الوباء إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، حيث أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا أمس الأحد، عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 121228 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 113122 إصابة أمس، ما يمثل عاشر قفزة غير مسبوقة في الحصيلة.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تلقي أكثر من 83.6 مليون شخص في روسيا حتى اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 79.2 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ترجع الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في دول العالم، خلال الفترة الأخيرة إلى تفشي متحور أوميكرون سريع العدوى من الفيروس التاجي الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.