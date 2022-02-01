وفاء عامر تكشف أسباب حريق عمارتها: «عربية ابني باظت» «فيديو»

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل اشتعال النيران في العمارة التي تقطن بها، صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها لم تتعرض وأسرتها لأي سوء جراء هذا الحريق.

تفاصيل حريق عمارة وفاء عامر

وقالت وفاء عامر، في مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، فوجئت باتصال من حارس العقار، بيقول: انزلوا بسرعة.. العمارة بتولع.. وكانت صدمة قوية بالنسبة لي».

وأضافت وفاء عامر: «صحيت ابني والمساعدة بتاعتي، وطول ما أنا نازلة على السلم، كنت حريصة على تنبيه كل الجيران الموجودين في الشقق حتى لا تقع أي إصابات، وفي نفس الوقت البواب كلم الأمن والإسعاف وقسم الدقي»، مؤكدة أنّ «الإسعاف والمطافي حضروا في خلال دقائق، أنا مكلمتش حد خالص، عشان الناس اللي بتقول بيجاملوا وفاء عامر».

وتابعت: «البواب في لحظة فصل الغاز والكهرباء، عشان كده محصلش أي خسائر بشرية، وجيراني كل الحاجة بتاعتهم باظت، لكن الحمد لله ربنا ستر».

انفجار فريزر وراء الحريق

واستطردت وفاء عامر: «الحريقة طلعت من البلكونة بسبب انفجار فريزر كان موجود فيها، وفجأة فرقع ووقع جزء من السور وجه على عربية ابني وباظت، والنار مسكت في الستاير والريسبشن».

وشكرت وفاء عامر رجال الأمن والإطفاء؛ لجهودهم في إطفاء الحريق خلال فترة وجيز، ودون وقوع أي خسائر بشرية.