وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق عمارتها: ماس كهربائي

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها صباح اليوم، عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك.

وفاء عامر تكشف تفاصيل الحريق

وأوضحت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل الحريق لـ«الوطن»، قائلة إنّ الحريق نشب في العمارة منذ الساعة السادسة صباحا، بسبب ماس كهربائي.

وأكدت عامر أنّها بصحة جيدة: «الحمد لله أنا زى الفل وكويسة أنا وكل الناس اللى موجودين في العمارة محصلش أي خساير قدر ولطف»، كما وجّهت الشكر لرجال وزارة الداخلية والمطافئ على تصرفهم السريع وسيطرتهم على الحريق قبل أن يتسبب في أي خسائر.

حريق في عمارة وفاء عامر

وشاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها في وقت مبكر من اليوم ، بمنشور قالت فيه: «شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان، مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة، ورجالة قسم الدقي، سرعة الاستجابة والمعاملة، عشمنا فيكم حريق في العمارة».