نشب حريق في عمارة الفنانة وفاء عامر، حسبما أعلنت في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك».

وفاء عامر تشيد برجال المطافئ

وأشادت وفاء عامر بسرعة تعامل السلطات المعنية مع الحريق، «شكرا جزيلا يارجالة يا جدعان مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي، سرعة الاستجابة والمعاملة عشمنا فيكم، حريق في العمارة».

وبمجرد نشر وفاء عامر للبوست، تلقت الكثير من الدعم من قبل الجمهور الذي حرص على الدعاء لها.

وفاء عامر تستقر على خوض سباق دراما رمضان

استقرت النجمة وفاء عامر، على خوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «بيت الشدة» للمخرج وسام المدني، وذلك في اللحظات الأخيرة، حيث يشاركها في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

كما استقر مخرج العمل مع الجهة المنتجة، على أبطال المسلسل، ويواصل حاليا اختيار الأماكن التي يتم التصوير بها، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويشارك في بطولة مسلسل «بيت الشدة» بجوار وفاء عامر، كل من: أحمد وفيق، محمد مهران، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

مسلسل بيت الشدة التعاون الثاني بين وفاء عامر والمخرج وسام المدنييذكر أن المخرج وسام المدني تعاون مع الفنانة وفاء عامر في فيلم «خان تيولا» وشاركها البطولة النجوم: نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة.