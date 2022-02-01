حبس متهمة جديدة في واقعة تخلص «هايدي فتاة الشرقية» من حياتها  

قررت نيابة أولاد صقر، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، حبس متهمة جديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إقدام الطالبة «هايدي» على التخلص من حياتها، مستخدمة حبة الغلال السامة، بعد ابتزازها بصور مفبركة وخادشة للحياء، وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس المتهمين في واقعة ابتزاز «هايدي فتاة الشرقية»

وأمرت نيابة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق، بحبس سيدة وابنتها وابن شقيق الأولى وصديقه، على ذمة التحقيقات، وفي وقت لاحق أمرت النيابة بحبس المتهمة الجديدة، وهي ابنة الأولى.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بتخلص «هايدي» من حياتها بسبب صور خادشة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هايدي ش.»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة بقرية «كفر الحاج علي»، التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفيت إثر تناولها الحبة السامة.

القبض على 5 متهمين بابتزاز «هايدي»

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال عدد من أفراد الأسرة، اتهموا 5 أشخاص، هم جارتهم «غندورة»، 50 سنة، وابنتاها «منى وعزة»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، وذلك انتقاماً من المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين الأربعة، وفي وقت لاحق ألقت القبض على المتهمة الخامسة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال أسرة المجني عليها، ويجري استكمال التحقيقات.