«بسنت» جديدة في الشرقية.. فتاة تنهي حياتها بسبب صور لها على «فيسبوك»

تخلصت طالبة، عمرها 14 عاما، من حياتها، مستخدمة حبة الغلال السامة، وذلك بسبب انتشار صور غير لائقة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انتحار طالبة بحبة الغلال

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، بتلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغ من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد باستقبال الطفلة «هـ. ش»، 14 سنة، طالبة بالإعدادية، ومقيمة بكفر الحاج علي بدائرة مركز أولاد صقر، جثة هامدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، والمعروفة بحبة «فوسفيد الألومنيوم» والمحظور تداولها.

صور غير لائقة على «فيسبوك»

وكشفت تحريات المباحث، أن الفتاة أنهت حياتها بعد انتشار صور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمر الذي دفعها للتخلص من حياتها، وتبين أن شخصين أعطاها حبة الغلة وساعداها على الانتحار.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.