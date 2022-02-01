مسؤول بـ«كاف»: «بكاري جساما وش السعد على منتخب مصر.. بلاش قلق»

قال مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم، إنه ليس لديه أي تخوف من حكم مباراة مصر والكاميرون المرتقبة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، وذلك لأن هناك حكم فار، والقرار لم يعد خاصا بحكم الساحة فقط.

محمد أبو جبل جاهز للمباراة

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه من وجهة نظره كمشجع لمنتخب مصر وليس كمسؤول في اتحاد الكرة الأفريقي، يرى بكاري جساما «وش السعد» على منتخب مصر، ولا داعي للقلق، لأنه احتسب ضربة الجزاء للاعب المصري محمود تريزيجية في مباراة الكونغو الشهيرة التي فاز فيها منتخب مصر وتأهل لكأس العالم.

علاج أحمد حجازي في ألمانيا

وأوضح أن محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر جاهز للمباراة إلى حد كبير وكذلك الونش، بينما تأكد غياب أحمد حجازي، وكان هناك تواصل بين ناديه السعودي والجهاز الطبي في المنتخب المصري، وتم الاتفاق على علاجه في ألمانيا، كما تم التأكد من غياب محمد الشناوي، مشيرا إلى أنه رغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفراعنة مثل أكرم توفيق والشناوي وحجازي إلا أننا فريق كبير.