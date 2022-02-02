برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه صفة مهمة وأسياسية، تجعل الكثير من المحيطين به يرغبون في التقرب منه ومصادقته، فكون يميل إلى المرح في التعامل مع الأشخاص الآخرين، وكونه يمتلك حس فكاهة عالي، ينشر جو من البهجة يجعلهم يشعرون بالطاقة الإيجابية، ويتميز مولود برج الدلو بأنه شخصية حرة، لا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع، يسعى دائما إلى الاستقلال بنفسه عن العائلة، فيبحث عن عمل حتى يستطيع أن يستكفي بما يمتلكه من نقود يحصل عليها من عمله لتوفير ما يحتاج إليه.

يعشق مولود برج الدلو المغامرات وتجربة الأشياء الجديدة، ما يجعله يتطلع دائما غلى معرفة توقعات البرج الخاص به، على أمل عيش تجربة جديدة، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قد يكون لديك فرصة كبيرة اليوم يا مولود برج الدلو لاتخاذ القرار الصائب والسليم الذي قد يؤثر على حياتك المستقبلية بالإيجاب، ما يعطيك الفرصة لتحصيل أموال طائلة في انتظارك، وهذا بفضل تواجد القمر في منزل الثاني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تقترب من شريك حياتك بشكل أفضل من السابق، ويمنحك وجود الشمس في برجك اليوم القدرة على التأثير في الآخرين.

برج الدلو في الحب

لم تكن فكرة الزواج والاستقرار فكرة جيدة بالنشبة لمولود برج الدلو، الذي دائما ما يسعى للتحرر من تلك القيود التي يعيشها المجتمع، ما يجعل هناك عبأ كبير على شريك حياته، والذي يجب ان يتقبل الأمر ذاك، كما انه يجب عليه أن يقوم بتجديد العلاقة بشكل دائم ومستمر، ويتجنب أن تكون العلاقة روتينية، ولكنه عندما يقع في الحب فهو مخلص لشريك حياته بشكل كبير.