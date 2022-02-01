برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الدلو، حبهم الشديد للمرح والخروج، كما أنهم يعشقون اللقاءات الاجتماعية، فهم مبدعون بطبيعتهم، كما أنهم عمليون بشكل كبير، قادرون على تحليل الأمور بشكل عقلاني ومنطقي، لديهم وجهات نظر مختلفة في الموضوعات التي يواجهونها سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي أو العائلي أو مع الشريك، فهو دائمًا لديه حجة قوية يمكنه اقناع الآخرين بوجه نظره.

الأبراج المتوافقة مع برج الدلو

يتوافق مواليد برج الدلو، مع 4 أبراج هي الحمل، الجوزاء، الأسد، القوس، وهي ينجذب لهذه الأبراج بشكل تلقائي نتيجة تشابه الصفات بينه وبين أصحاب هذه الأبراج.

فالحمل والدلو تجمعهما دائمًا العلاقات المرحة البسيطة البعيدة عن التعقيد، فهما يحترمان مساحة الشخصية، كما أنهم من أكثر الثنائيات المثالية القادرة على فهم تصرفات كلا منهما، ويمكنهما أن يرتبطا بشكل وثيق، أما علاقة الدلو مع القوس، فيجمعهما حبهما للاستقلالية والاعتماد على الذات.

أما ارتباط الجوزاء والدلو، فينبع من أن كلاهما عقلاني التفكير، لذلك يمكنهم التفاهم على المستوى المهني، والفكري، وهو ما يسبب توثيق علاقتهم، وتشكل صداقة متينة، أما علاقة برج الأسد بالدلو فيجدبهما حبهما للاهتمام، لكن بسبب بعض الاختلافات بين البرجين، قد يعاني من خلافات بين الحين والآخر.

برج الدلو حظك اليوم مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فاليوم من أسعد أيام مواليد برج الدلو، بسبب اقتران الشمي والقمر ببرجك، تكون اليوم في قمة ابداعك، وتستطيع أن تخلق أفكار ابداعية، وتبهر زملائك في العمل.

برج الدلو حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فتري خبيرة الأبراج أن وجود القمر في منزلك، يتيح أمامك الفرصة لتؤثر في الجنس الآخر، وتكون اليوم قادرا على جذب الشريك، بشرط أن تتحلى بالهدوء والتفاهم.

عيوب مواليد برج الدلو

رغم المميزات التي يتمتع بها أصحاب برج الدلو، ومنها الهدوء والرزانة، إلا أن من أخطر عيوبهم التي تجعل الكثيرين ينفرون منهم هي البرود وهدوء الأعصاب بشكل مستفز، أما العيب الثاني فهو تحليل التصرفات بشكل مبالغ فيه، والتفكير في كلل ما يقومون به، كما أنهم لا يحبون الالتزام بالقوانين أو المواعيد، فهم يحبون أن يقوموا بما يرغبون.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب المصري رمضان صبحي، والممثل الراحل نجيب الريحاني، والممثلة ماري منيب، والمغني العربي مروان خوري، والمغنية العالمية شاكيرا، وزوجها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.