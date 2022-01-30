حظك اليوم برج الدلو الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا: التزم الهدوء

يعرف عن صاحب برج الدلو والمولود خلال الفترة من 21 يناير إلى 19 فبراير، أنّه يتمتع بشخصية اجتماعية ومنفتحة للغاية، حيث يحب مولود الدلو أن ينخرط في المجتمع، ويفضل أيضًا المشاركة في العديد من المناسبات الاجتماعية وأن يتعرف على أشخاص جدد بشكل مستمر، ويهتم أصحاب هذا البرج أيضًا بالكثير من القضايا المجتمعية.

وأحيانًا ما يظهر مولود برج الدلو للوهلة الأولى بمظهر شخص بارد يخلو تمامًا من المشاعر، إلا أنّه دائمًا ما يحمل بداخله الكثير من العواطف والمشاعر الصادقة تجاه الأشخاص من حوله، وخاصة لشريكة حياته وأطفاله، كما أنّ الفلك يصف أصحاب برج الدلو بالزوج الجيد والأب المثالي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمولود برج الدلو توقعات الفلك اليوم على الصعيد المهني والصحي، إذ تقول «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ القمر اليوم في منزل الصحة السلبي، وتنصح أصحاب هذا البرج بأن يهتموا بصحتهم وسلامتهم، وأن يكونوا مستعدين دائمًا للتخطيط ولإعادة حساباتهم في سرية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، تقول عبير فؤاد، إنّ الفلك ينصح أصحاب البرج اليوم بألا يبالغوا في انفعالاتهم، وأن يحاولوا الالتزام بالهدوء والاستماع للآخرين أكثر مما يتكلمون.

وتعد صفة الإصلاح هي الصفة الأساسية لبرج الدلو، والكوكب الخاص به أورانوس، ومواصفاته التمرد، ولونه المفضل الرمادي وحجره الماس ومعدنه الفضة.

سلبيات برج الدلو

وتتمثل سلبيات أصحاب برج الدلو في الانعزال والانطوائية، فعلي الرغم من امتلاكهم عددًا كبيرًا من الأصدقاء، إلّا أنّهم دائمًا ما يفضّلون الانعزال عن النّاس ويبتعدوا قدر الإمكان عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات؛ ما يُضيع عليهم أحيانًا الكثير من الفرص، فضلًا عن كونهم متعصّبون لرأيهم وليس لديهم مجالاً لتبنّي الحلول الوسطى.