برج الدلو حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تحقق ربحا

امرأة برج الدلو من الشخصيات التي تتميز بقوة الشخصية والثقة بالنفس، ومع ذلك فهي متقلبة المزاج، تنتقل من السعادة للبلاهة ومنها للحزن، ثم الفكاهة، خلال وقت قصير، مما يجعلها مبدعة، وقادرة على إيجاد حلول مهنية خارج الصندوق، ويمكنها ابتكار كل ما هو جديد.

صفات مواليد برج الدلو

أما رجل برج الدلو، فهو معروف عنه حب للمعرفة، والفضول الشديد، كما أنه يفضل الأطفال ويحبهم طوال الوقت، فهو شخصية صادقة، صريحة لدرجة تجعل الآخرين ينفرون منه، لكنه في الحقيقة شخصية هادئة، يقدس حياته الأسرية والعائلية، وسخي وكريم لحد، مع ذلك فهو مهووس بالنظافة، كما انه شخصية عنيدة ترفض الانصياع لآراء الأخرين، كما انه لا يمكنه الوقوع في الحب بسهولة.

برج الدلو حظك اليوم مهنيًا

اليوم يمدك بالإصرار، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، الشمس في برجك، مما يجعلك تمتلك حماسا، وقد تستطيع تحقيق ربح.

برج الدلو حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، يكون القمر في برجك، يجعلك تتحدث في ثقة وتكون قادر على اكتساب الاعجاب وتتألق بالسحر، وجذب الشريك.

صفات مواليد برج الدلو الطفل

ومعروف عن طفل برج الجدي أنه من الأذكياء، سريعي الاستيعاب، وقادر على اكتساب محبة الأطفال الآخرين، ويكون صداقات مع الآخرين، فهو شخصية اجتماعية محبوبة، ومع ذلك فهو فوضوي، وكسول.

توقعات برج الدلو خلال شهر فبراير 2022

وبحسب خبير الأبراج محمد صبحي، فأن شهر فبراير لن يكون الأفضل، فعاطفيًا، تكون هناك توتر مع الشريك، مما يجعل هناك تباعد بينك وبين الشريك، وقد تكون الأوضاع خارج مسيطرة، لكن هذه الأزمة لن تستمر كثيرًا.

أما على المستوى المهني، فيقول صبحي، أن أعمالك تتأثر بتواجد الشمس في بيت الوبال، لذلك قد تشعر ببعض الإحباط، وتعاني من المشاكل المالية، وضغوط مع زملائك في العمل، وتخرج الأمور عن السيطرة، لكن في النصف الثاني من شهر فبراير تبدأ الأمور في التحسن، ويمكنك السيطرة على أوضاعك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، والفنانة ماري منيب، واللاعب المصري رمضان صبحي، واللاعب لويس سواريز، وجيرارد بيكية، والإعلامية أوبرا وينفري، وكريستيان بيل.