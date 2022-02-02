كيف تحسب ضريبتك قبل وصول إخطار مصلحة الضرائب العقارية؟

تستعد مصلحة الضرائب العقارية إلى مخاطبة الممولين وأصحاب الوحدات سواء الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية وإخطارها بقيمة الضريبة العقارية الجديدة عن العام الحالي 2022 خصوصاً بعد انتهاء المصلحة من حصر الثروة العقارية المصرية حتى نهاية عام 2021.

وقال ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة ومن خلال المأموريات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظات المصرية تبدأ في إخطار المكلفين بسداد الضريبة العقارية سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية بداية من شهر يناير من كل عام.

وأضاف «السرجاني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإخطار لا يعني المطالبة في الوقت الحالي أذ ان القانون سمح بدفع الضريبة العقارية السنوية على قسطين متساويين على أن يكون آخر موعد لسداد القسط الأول قبل نهاية شهر يونيو من كل عام، بينما يتم تحصل القسط الثاني من الضريبة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

وحول احتساب قيمة الضريبة العقارية أوضح «السرجاني» أن أساس احتساب الضريبة العقارية أولا يتم بتحديد صافي القيمة الإيجارية السنوية التي تعادل نسبة 70% من القيمة الإيجارية السنوية، مشيراً إلى أن الوعاء الخاضع للضريبة يعادل صافي القيمة الإيجارية مخصوماً منها حد الإعفاء المقدر بـ 24 ألف جنيه سنوياً.

وأكد «السرجاني» أن قيمة الضريبة العقارية تعادل 10% من قيمة الوعاء الخاضع للضريبة، مشيراً على سبيل المثال لو أن وحدة سكنية قيمتها الإيجارية السنوية تساوي 36 ألف جنيه فإن صافي القيمة الإيجارية لها يعادل الـ 70% وهو يساوي 25200 جنيه وهو المبلغ الخاضع للوعاء الضريبي الذي يخصم منه 24 ألف جنيه حد الإعفاء ليصبح الوعاء الخاضع للضريبة 1200 جنيه وتصبح قيمة الضريبة العقارية 10 % من هذا المبلغ وهو ما يعني قيمة الضريبة العقارية السنوية على الوحدة التي تصل قيمتها الإيجارية السنوية 36 ألف جنيه تعادل 120 جنيها فقط.

مثال توضيحي لوحدة سكنية قيمتها الإيجارية السنوية 36 ألف جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيها سنويا