فهيم عمر: تاريخ بكاري جاساما وضعه في مأزق مباراة مصر والكاميرون

علق فهيم عمر، الحكم الدولي وعضو لجنة التحكيم الرئيسية في اتحاد الكرة، على تعيين الجامبي بكاري جاساما حكمًا لمباراة مصر والكاميرون المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، مؤكدًا أن تاريخ جاساما في المباريات الكبيرة وضعه في هذا الموقف وجعل هناك قلق منه، موضحًا أن مصر تعرضت لظلم بالغ في مباراة المغرب بدور الثمانية رغم الفوز 2-1.

عدم إعطاء الفرصة للحكم لاتخاذ إجراءات ضدهم

وأعرب «عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN» عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري، إذ قال «لو اجتمع الإنس والجن لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»، مناشدًا لاعبي المنتخب بالفصل التام عن الحكم، والهدوء وعدم إعطاء الفرصة للحكم لاتخاذ إجراءات ضدهم، معربًا عن ثقته بفوز المنتخب بمباراة بعد غد.

الإعلام الرياضي يخشى من سوابق الحكم مع المنتخب

وأشار الحكم الدولي وعضو لجنة التحكيم الرئيسية في اتحاد الكرة، إلى أن الإعلام الرياضي المصري يخشى من سوابق الحكم مع المنتخب المصري، ولكن على اللاعبين التركيز في اللعب والابتعاد عن الحكم نهائيًا، موضحًا أنه حال الشعور بقلق من حكم معين يجب أن تقوم اللجنة برفع هذا الضغط عنه، مستنكرًا عدم إتاحة الفرصة لحكم عربي تونسي أو مغربي بهذه البطولة.