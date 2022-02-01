الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات في سكن مصر ودار مصر وJANNA

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية بمشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«JANNA»، قائلة إنّ المشروعات الثلاثة بمستويات مختلفة بداية من 100 متر حتى 150 مترًا، وهي تتماشى مع مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي.

الأعزب ينطبق عليه مبادرة الـ 3%

وأضافت «عبدالحميد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أنّه إذا كان مستوى دخل الراغب في الشراء 14 ألف جنيه للأسرة حتى 50 ألف جنيه ينطبق عليه مبادرة الـ8%، بينما إذا كان دخله أقل من 14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف للأعزب ينطبق عليه مبادرة الـ 3%.

عدد الوحدات المطروحة 7000 شقة تقريبا

ولفتت إلى أن عدد الوحدات المطروحة في الثلاث مشروعات 7000 وحدة تقريبا، مؤكدة أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب.

وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة في «سكن مصر» تتواجد في مدن مختلفة مثل أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبدر وحدائق أكتوبر ودمياط الجديدة وناصر غرب أسيوط والشروق.

إعلان لاحق لوحدات «JANNA» بالشيخ زايد

وأوضحت أن الوحدات المتاحة بمشروع «دار مصر» تتواجد في مدن 15 مايو والسادات والشروق والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة وحدائق أكتوبر، بينما مشروع «JANNA» تتواجد في مدن أكتوبر والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور، بينما الوحدات في مدينة الشيخ زايد ستكون في إعلان لاحق.

التقديم يبدأ من 15 فبراير

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ من يوم 15 فبراير الجاري، وسيكون على الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.