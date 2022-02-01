برلماني بورسعيدي يدعو المواطنين لمتابعة مباراة مصر والكاميرون

دعا النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» ببورسعيد، أهالي المحافظة لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والكاميرون، مساء يوم الخميس القادم، وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، تحت اسم حب مصر، على أحد الشواطئ الترفيهية مجاناً.

عضو مجلس النواب: من أرض المدينة الباسلة وبصوت حماس تشجيعنا ربنا هيكرمنا بالفوز

واستعرض عضو مجلس النواب، فى بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، قائلاً: «علشان دعم منتخبنا واجب علينا كلنا، قررنا نتجمع تحت اسم حب مصر، لتشجيع منتخبنا من أرض المدينة الباسلة، وبصوت حماس تشجيعنا، أكيد ربنا هيكرم رجالتنا فى مباراة الكاميرون».

وتابع النائب حسن عمار قائلاً: «أدعو شعب بورسعيد لمتابعة مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساءً، وذلك على شاطئ ستايل سكوير، والدخول بدون أى رسوم مجاناً».

حسن عمار: توزيع كمامات مجاناً على الحضور

وأوضح أن المكان مفتوح، وسوف يتم توزيع كمامات على جميع الحضور، كما سيتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول، مع اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

من جانب آخر، لاقت دعوة عضو مجلس النواب لجماهير بورسعيد ترحيباً كبيراً لدى العديد من الأهالي، الذين أكدوا أن تجمع أبناء المحافظة وتشجيعهم وحماسهم، سيغير الحال، وبإذن الله سيتحقق الفوز على الكاميرون، وأوضح عدد من أبناء بورسعيد، على صفحات التواصل الاجتماعي، أن المنتخب الوطني أثبت جدارته رغم الضغوط التى تعرض لها، وأن الفريق في المباراة الماضية أمام المغرب كان على قلب رجل واحد، ودعوا الله أن يوفق المنتخب في المباراة القادمة أمام الكاميرون.