شاب يمني يقتل ابنة شقيقه في بولاق الدكرور.. «محفظتش دروسها»

أنهى شاب يمني حياة ابنة شقيقه، بالاعتداء عليها بالضرب داخل شقة في بولاق الدكرور، وفر هاربا، وذلك لعدم حفظها لدروسها.

تفاصيل وفاة الطفلة

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بقتل طفلة نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين أن الطفلة تعرضت للضرب من جانب عمها، ما أدى إلى مصرعها، وفر المتهم هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

المتهم يسيئ لبنات شقيقه

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد الطفلة سافر أمريكا، وترك بناته الثلاث بصحبة عمهم وزوجته، إلا أن المتهم كان سيئ المعاملة مع الأطفال، وضرب المجني عليها بسبب عدم حفظ الدروس، ما أسفر عن وفاتها.