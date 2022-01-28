مقتل فتاة أمريكية في حادث إطلاق نار شرق العاصمة واشنطن

قتلت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 17 سنة، برصاصة في جنوب شرق العاصمة واشنطن، وفقًا لإدارة الشرطة الأمريكية بالعاصمة، في حادث إطلاق نار أتى بعد ساعات قليلة من إطلاق نار آخر في أحد فنادق واشنطن، نتج عنه مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في أمريكا من وقت لآخر، حيث تعد من أكثر الدول تسجيلا لهذه النوعية من الحوادث.

تفاصيل مقتل فتاة بإطلاق النار

وقال دارنيل روبنسون، قائد شرطة المنطقة 6، للصحفيين، إن الضباط استجابوا لاستغاثة قدمت من شرق واشنطن حول إطلاق النار، فوجدوا الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، مصابة بجروح خطيرة من إطلاق نار، لتتأكد لاحقا وفاتها متأثرة بالإصابة.

وقال روبنسون، إنه كان هناك أيضًا امرأة داخل المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار، وهي والشابة البالغة من العمر 17 سنة، كانتا الوحيدتين اللتين تعرضتا لإطلاق النار في المنزل، وظلت السيدتان في المنزل حتى وصول الشرطة، وقال روبنسون، إنه تم العثور على سلاح.

الحادث يتزامن مع إطلاق النار بأحد فنادق واشنطن

وجاء إطلاق النار الذي راح ضحيته الفتاة، بعد ساعات من إطلاق النار على 6 أشخاص في فندق دايز إن في نورثويست دي سي، حيث توفيت إحداهم متأثرة بجراحها.

وفي إفادة إعلامية في وقت قريب من إطلاق النار في الجنوب الشرقي، قال العمدة موريل بوزر، إن المسؤولين يأخذون جميع جرائم الأسلحة على محمل الجد، ويواجهون زيادة العنف مع زيادة الموارد.

ولم يذكر روبنسون، ما إذا كان هناك مشتبه به على صلة بإطلاق النار في الجنوب الشرقي أم لا، لكن بالأمس ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع أثناء حفل داخل فندق واشنطن.

كما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن عددا من السكان المقيمين بالمنطقة التي يقع بها الفندق اشتكوا من القيام بأنشطة غير مشروعة في الفندق من بينها المخدرات.