الأمن يكشف لغز مقتل«فتاة المنتزه»: راحت مع حبيبها البيت «خرجت جثة»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة مجهولة لفتاة بدائرة القسم، وتمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنَّها (دون عمل ولها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية).

المتهم استعان بصديقه لإخفاء الجريمة

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما بارتباطه بعلاقة بالمجني عليها حيث تقابلا معها بدائرة القسم، واصطحبها لشقة الآخر، وفي أثناء تواجدهم داخل الشقة حدث بينهم خلاف وتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها، واستدعى صديقهما (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، واستعان به في نقلها وإلقائها بمكان العثور ولاذا بالهرب، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.