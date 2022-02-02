أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن صاروخ كوريا الشمالية

طلبت أمريكا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، حول كوريا الشمالية بعد إجرائها اختبارا أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن تأكيد عقد الجلسة التي من المفترض أن تكون مغلقة، يعود لروسيا التي تتولى خلال شهر فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وفقا لقناة الحرة الأمريكية

كوريا الشمالية أطلقت تجربة صاروخية الاثنين الماضي

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، قيامها بإجراء إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز هواسونج-12 للتقييم الانتقائي؛ بهدف اختبار جودة الصاروخ من بين الصواريخ التي يتم نشرها في الوحدات العسكرية.

وأكدت كوريا الشمالية، أن الصاروخ الذى أطلقته قادر على الوصول إلى جزيرة جوام، وهي أرض تابعة للولايات المتحدة وتقع في منطقة المحيط الهادئ.

وآثار إطلاق صاروخ كوريا الشمالية، الذي يعد أكبر تجربة منذ 2017، الذي يمكنه حمل رأسا نوويا، المخاوف من استئناف الدولة المسلحة نوويا، اختبار صواريخ بعيدة المدى.

وكثفت كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ خلال شهر يناير 2022 وتعد تلك المرة السابعة خلال شهر واحد، مشيرة إلى أن تجربة إطلاق الصاروخ، جرت بطريقة تضمن سلامة الدول المجاورة؛ بهدف الدفاع عن النفس، وليست موجهة ضد أي دولة بعينها.

الأمم المتحدة تحظر تجارب الأسلحة الباليستية على كوريا الشمالية

وتحظر الأمم المتحدة، تجارب الأسلحة الباليستية والنووية على كوريا الشمالية، وتفرض عقوبات صارمة عليها.

يشار إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ذكرت أن تجربة إطلاق الصاروخ أمس الأحد، جرت بطريقة تضمن سلامة الدول المجاورة.