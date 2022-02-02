«أوتوبيس رقم 7».. تشغيل خط جديد من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنّه تمّ البدء في التشغيل التجريبي لخط أتوبيس جديد رقم 7، من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية من موقف الأتوبيس الرئيسي لينضم لباقي خطوط النقل الجماعي العاملة بالمدينة، مؤكّداً أنَّ ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس الأمناء والسعي لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة، والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة، وكذا العمل على زيادة عوامل الجذب للمدينة.

«الأتوبيس رقم 7» ينضم لباقي خطوط النقل الجماعي في مدينة بدر

وأوضح «مندور»، في بيان صادر اليوم، أنَّ مسار الخط الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية بالمدينة، مروراً بموقف الحى الثاني والإسكان الاجتماعي، وحي الوزراء و«طريق R2» بالعاصمة الإدارية الجديدة والعودة بخط السير نفسه.

انطلاق أول رحلة أتوبيس من بدر إلى جامعة عين شمس ورمسيس

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنَّه جرى أيضًا إطلاق أولى رحلات أتوبيس رقم 5 من موقف الأتوبيس الرئيسي من مدينة بدر إلى جامعة عين شمس ورمسيس، على أن يكون خط السير (محطة الأتوبيس الرئيسية - السنترال - الإسكان الاجتماعي – مدخل الشروق 2 طريق الإسماعيلية - عدلي منصور - محطة الجراج – العرب - ألف مسكن - كوبري التجنيد - شارع جسر السويس - إشارة روكسى - كوبرى القبة - جامعة عين شمس - العباسية - الدمرداش - غمرة – رمسيس)، والعودة بخط السير نفسه.