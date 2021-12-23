العاصمة الإدارية تُنعش الاستثمار العقاري في مدينة بدر وشرق القاهرة

انتعشت الحركة العقارية والعمرانية بمُدن شرق القاهرة، المعروفة باسم «مدن الحزام الأخضر»، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع بدء افتتاح مشروعات العاصمة وانتقال الوزارات إليها خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مع الحكومة اليوم من مقر المجلس في العاصمة الجديدة.

العاصمة الإدارية.. أكبر مدن الشرق الأوسط

وقال المهندس خالد فاروق المطور العقاري، إنّ قُرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ألقى بظلاله على العديد من مدن ومناطق شرق القاهرة والمدن القريبة منها، والتي نالت اهتمام كبير من قبل المواطنين والمستثمرين، كما أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المدن في الشرق الأوسط، ومع بدء افتتاحها تزداد فرص الاستثمار في المناطق المحيطة بها، مشيداً بالطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة وآفاق نمو المنطقة المحيطة خلال الشهور المقبلة.

وأضاف «فاروق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر بمثابة نقلة لمنطقة شرق القاهرة ومدينه بدر بشكل خاص، موضحا أن ذلك زاد من نسبة المبيعات، مشيرا إلي أنها ليست بعيدة عن مناطق القاهرة، كما أن هناك عدد كبير من الأشخاص بدأوا في الانتقال إلى تلك المدن خلال الفترة الحالية.

شركات التطوير العقاري تستثمر في المناطق القريبة من العاصمة

وأشار المطور والخبير العقاري، إلى أن شركات التطوير العقاري اتجهت إلى الاستثمار في المناطق الجديدة بالقرب من العاصمة، وخاصة الأحياء المتميزة في تلك المناطق والمدن، موضحا أنه يتم بناء الوحدات السكنية على نسبة 55% من الأراضي.

وأوضح «فاروق»، أنّ هناك تزايدا في الأسعار الحالية لوحدات المدن الجديدة، لافتًا إلى أنّ ارتفاع أسعار الخامات الأساسية عالميا سيزيد من أسعار الوحدات حيث ترتفع الأسعار بنسبة 10%.