طرح 19 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني في مدينة بدر 

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 19 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين 15 م2 و27 م2، بمنطقة 155 عمارة ضمن مشروع 351 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022.

إتاحة فرص استثمارية

وأكد المهندس عمار مندور، إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، في إطار زيادة الخدمات بالمدنية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يتم طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة من 1 : 15 من كل شهر.