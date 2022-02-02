المدارس الدولية تشترط حضور الطلاب بنسبة 95% وتحذّر أولياء الأمور من الإساءة إليها

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، ضوابط الالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في جميع فروعها: «العبور، الشروق، بورسعيد 1، بورسعيد 2، طنطا، المنصورة، الإسكندرية، دمياط، زهراء مدينة نصر، مصطفى النحاس، السادس من أكتوبر 1 و2 و3، العاشر من رمضان، وكفر الشيخ.

سياسة الانضباط ولوائح المدرسة تقع على عائق أولياء الأمور

ولفتت المدرس الرسمية الدولية، إلى أهمية الالتزام بقواعد المدرسة ولوائحها وسياسة الانضباط، مؤكدة أنّ الضوابط تقع على عاتق الوالدين بما فيها سلوك الطلاب، ومسؤولية ضمان حضور الطالب إلى المدرسة بشكل منتظم.

وتابعت المدرسة في بيان رسمي عنها، أنّ الحد أدنى من الحضور يبلغ 95% ويجب الالتزام به، وإذا كان حضور التلميذ أقل من 95% والغياب غير مصرح به، يتم دعوة الوالدين إلى اجتماع مع مدير المدرسة وتحذيرهم.

يحق نقل الطالب من المدرسة حال غيابه دون عذر

وأشارت إلى أنّه حال عدم الالتزام واستمرار الطالب في الغياب دون عذر، يتم إرسال تحذير ثانٍ، وحال عدم الاستجابة، يحق للمدرسة نقل الطفل إلى مدرسة أخرى.

وشددت المدارس، على أولياء أمور الطلاب المقبولين، بتوخي الحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحذّرتهم من الإساءة إلى المدرسة أو الإدارة أو موظفيها على شبكات التواصل الاجتماعي بأي وسيلة على الإطلاق، وأكدت أنّ ولي الأمر سيتحمل المسؤولية إذا لم يحترم المدرسة وموظفيها.

إجراءات القانونية ضد أولياء الأمور غير الملتزمين بالقواعد

وأوضحت المدارس في بيانها بشأن ضوابط القبول، أنّه غير مقبول ولن يُسمح لأي شخص بالصراخ أو التحدث بشكل غير لائق داخل المدرسة، وحال توجيه أي جرم لفظي إلى المدرسة أو موظفيها، يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوالد الذي انتهك قواعد المدرسة.