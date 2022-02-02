الخشت: إصدار العدد الـ12 لمجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع Emerald

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إصدار العدد الـ12 من مجلة الجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد (Emerald) والصادرة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنّ المجلة تأتي بهدف تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي دراسة المشكلات الانسانية والاجتماعية بشكل خاص.

وقال الخشت، الذي يترأس تحرير المجلة، إنّ العدد الجديد من المجلة يتضمن مجموعة من الأبحاث العلمية الدولية التي تتناول دراسات تطبيقية اجتماعية وإنسانية بمشاركة باحثين من مختلف دول العالم، وذلك في إطار جهود الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع بنشر الأبحاث العلمية الدولية التي تهتم بحل المشكلات الملحة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

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الخشت: 4 أبحاث في العدد الجديد

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنّ العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية شهد نشر بحوث لعدد من الباحثين من مختلف جامعات ومراكز البحوث في مصر ونيجيريا والهند وبنجلاديش، موضحا أنّ البحث الافتتاحي للعدد جاء بقلم باحثين من جامعة لاجوس في نيجيريا، وهما أولواسي بوبوجبي وأوليومي أديسن، وعنوان البحث «تحليل إمبريقي لعوامل هروب رأس المال البشري في نيجيريا»، ويبحث المؤلفون كيفية تنمية رأس المال البشري ودوره في المساهمة في عدم هروبه من نيجيريا إلى البلدان الأكثر تقدما.

وأضاف أنّ البحث الثاني شارك فيه الباحثين سانجيثا ك.براثاب وسريلاكسمي سي من جامعة جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا بالهند، تحت عنوان «محددات نية الشراء للملابس التقليدية المصنوعة بواسطة أنوال يدوية بين المستهلكين الهنود»، فيما ناقش البحث الثالث «تأثير اختيار الطريقة على مخاطر التوقف عن استخدام موانع الحمل: مصر 2014» للباحثين منى خليفة، ووفاء عبدالعظيم، وسهى متولي من جامعة القاهرة، أما البحث الرابع والأخير فتناول «الوصول إلى الخدمات الأساسية في أثناء الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: دراسة في أحد الأحياء الفقيرة في بنغلاديش» للباحثين نزمول الحق ومصطفى سارور ومحمد عبد الفتاح وسيد رياض مرشد وفاطمة نزهة من جامعة كولنا ببنجلاديش.

المجلة تهدف لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع

أوضح «الخشت»، أنّ الجامعة نجحت في عام 2019 في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تاريخ جامعة القاهرة، انطلاقا من توجه الجامعة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أنّ مجلة JHASS تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهجياتهما، وتهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية، للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائب رئيس التحرير، أنّ المجلة تعكس دور جامعة القاهرة في إجراء البحوث العلمية وتقديم خدماتها، ليس فقط من خلال التدريس وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإنّما أيضا من خلال البحوث العلمية والأعمال المتميزة والمبتكرة من علماء وباحثين من كل دول العالم، والتي تصب في تلبية حاجات المجتمع في الأوجه كافة، مضيفا أنّ المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية، وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الأساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.