جامعة القاهرة تكشف أسباب إخلاء المدن الجامعية قبل نهاية امتحانات التيرم

كشفت مصادر بجامعة القاهرة، حقيقة إخلاء المدن الجامعية خلال الفترة الحالية بسبب قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومطالبة الإدارة للطلاب بضرورة جمع متعلقاتهم الشخصية والخروج من المدينة، مؤكدة أن إخلاء الغرف من كافة المحتويات هو شيء روتيني معمول به منذ بداية جائحة كورونا وذلك لتعقيمها بالكامل.

جامعة القاهرة: صيانة شاملة بالمدن الجامعية سبب الإخلاء

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً إجراء صيانة شاملة، لافتة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق للعديد من المباني وفقاً لجداول زمنية محددة.

وتابعت المصادر موجهة حديثها للطلاب: «الإخلاء معناه جمع الأغراض وتسليم المفتاح وليس إخلاء من مركز الكمبيوتر، ويمكنك الحضور أي وقت خلال هذا الأسبوع لجمع متعلقاتك ولا صحة لما يتردد غير ذلك».