«المحلل الشرعي»: البرنامج كان عاوز يزود المشاهدات.. والتحقيقات تكذب روايته

«الإعلامي شريف عامر وفريق الإعداد طلبوا مني أدعى أني محلل عشان البرنامج يحقق نسب مشاهدة كبيرة».. كلمات كشفها محمد الملاح المعروف بـ«المحلل الشرعي»، الذي ادعى أنه تزوج من 33 سيدة خلال عامين، وقت أن حل ضيفًا على برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه شريف عامر، خلال مواجهة عقدتها جهات التحقيق بين المتهم وياسر التلاوي مدير تحرير البرنامج، الذي نفى ادعاءات «الملاح»، وطالبه بتقديم أدلى على أقواله.

كذب رواية المحلل الشرعي

وأفادت التحقيقات، بأن تلك المواجهة انتهت بتكذيب رواية المحلل الشرعي بعدما شرح مدير تحرير برنامج شريف عامر، كواليس استضافة محمد الملاح، بقوله: «عرفنا الملاح من على السوشيال ميديا، وتم استضافته على أنه محلل شرعي ولم يعترض على تلك التسمية، بل كان مرحبًا بها وكان يدعي أنه لا يخالف الشرع من خلال هذا العمل، وأنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية نظير عن عمله كمحلل شرعي».

وأضاف مدير «التلاوي»، أن البرنامج لا يحتاج للأخبار الكاذبة أو اختلاق الحقائق ليحقق نسبة مشاهدة أو يشتهر فهو برنامج مرئي بالفعل، إضافة إلى أنه يقدم محتوى هادف، مؤكدًا أنه جرى التواصل مع المتهم بعد انتشار مقاطع فديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن زيجاته الـ33؛ لعرض القضية على الجمهور والتحقق من هذه الظاهرة الغريبة، لافتًا إلى أن كل ما قاله المتهم كان بداعي الخروج من هذه الأزمة التي وضع نفسه فيها.

حبس المحلل الشرعي وإخلاء سبيل مدير تحرير البرنامج

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه تهمة ممارسة الفجور وإشاعة الفاحشة وتهديد السلم الاجتماعي للمحلل الشرعي، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، في حين تم صرف ياسر التلاوي مدير تحرير برنامج يحدث في مصر، من سرايا النيابة عقب سماع شهادته.

تفاصيل أزمة المحلل الشرعي

وكان «الملاح» قد تراجع عن تصريحاته، التي أدلى بها سواء في البرامج التليفزيونية أو على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بكونه محللًا شرعيًا وتزوج 33 مرة خلال عامين، قائلًا: «أنا لم أتزوج سوى مرتين وما صرحت به ليس له أساس من الصحة على الإطلاق إنما فعلته من أجل الشهرة فقط».

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا؛ للرد على ما تم تداوله حول ذلك المحلل الشرعي، قائلة: «زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء».