شريف عامر يرد على منتقديه بعد حلقة «سوستة»: لهم الحق

علق الإعلامي شريف عامر عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، على الهجوم التي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بعد استضافة مؤدي المهرجانات «سوستة»، صاحب مهرجان «شيماء» موضحين أن البرنامج لم يستضف هذا النوع من الفن الرديء من قبل.

شريف عامر: نعالج الأمر دون ترفع وتجاهل

وقال «شريف» ردا على الهجوم: «ببساطة مصر 100 مليون، فيها كل حاجة نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها، شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر».

«عامر»: لنا جميعا حق الاختلاف

‏واختتم: «كل المختلف معي له الحق في ذلك، أنا كمان لي حق الاختلاف معه، ‏تحياتي وتقديري للجميع».

شريف عامر يستضيف مؤدي مهرجان «شيماء»

واستضاف «عامر»، في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، مساء الخميس، يوسف سوستة، صاحب «كليب شيماء» الذي انتشر خلال الساعات الماضية.

وقال «سوستة» خلال البرنامج، إنه يبلغ من العمر 23 عامًا، ويغني منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي في الإذاعة المدرسية، مضيفًا: «كنت بعمل فيها اسكتشات ترفيهية، وحفلات عيد الأم».

وانتشر مهرجان «شيماء»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث الجميع عن من هي صاحبة مهرجان شيماء؛ ليتفاجأوا بعد مشاهدة المهرجان أن من يبحث عنها «بطة».

وحصد الفيديو 600 ألف مشاهدة خلال 6 أيام، وأصبح حديث وسخرية الرواد عبر منصة «فيس بوك»، الذين حاولوا البحث عن صاحبة نداء الشاب «شيماء»، ومن التعليقات، قال أحد المتابعين: «أحب أطمنكم من موقعي هذا.. أنه لقى شيماء وتم بحمد الله العثور على شيماء بخير بعد ما رفع ضغطنا جميعا، وشيماء طلعت البطة الأقرب إلى قلبه».