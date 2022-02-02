ضبط 12805 قضايا سرقة كهرباء وتنفيذ 86 ألف حكم في 24 ساعة

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.

ضبط 12805 قضايا سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3821 قضية متنوعة، متعلقة بكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و12805 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وأيضًا ضبط 254 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما جرى ضبط 183 قضية متنوعة، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، بالإضافة إلى 1354 قضية تموينية.

تحرير 678 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، تم ضبط 7656 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7611 شخصا، والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير 678 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 150 قضية في مجال منع تداول الشيشة.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري؛ ما أسفر عن ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «281 قضية مخابز ودقيق، 30 قضية غش غذائي، 32 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 28 قضية غش غير غذائي، 21 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و56 قضية في مجال الأمن العام، 1590 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 226 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت حملة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهمًا، وتنفيذ 85969 حكما قضائيا متنوعا، و2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة، بالإضافة إلى 195 قضية مخدرات تنوعت بين «الحشيش، والبانجو، الاستروكس، الهيروين»، بإجمالي 217 متهما، و20 آخرين يمارسون أعمال البلطجة.

من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط؛ ما أسفر عن ضبط 7314 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

كما وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ ما أسفر عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، و18 قضية اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 21 متهما، وتنفيذ 8274 حكما قضائيا متنوعا.