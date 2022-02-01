جهود الداخلية في 24 ساعة.. أبرزها ضبط 8 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3866 قضية مخالفات في مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و11568 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و155 قضية ضرائب، و1194 قضية تموينية.

ضبط 7876 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كما جرى ضبط 7876 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7831 شخصا بقيمة 39,155 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 694 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و157 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 909 «شيشة».

ضبط 189 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

كما ضبطت أجهزة أمن المنافذ التابعة وزارة الداخلية، 153 قطعة سلاح ناري بحوزة 127 متهمًا، مع تنفيذ 86300 حكم قضائي، و4 تشكيلات عصابية، و189 قضية مخدرات، و40 متهما هاربا، و19 متهما بأعمال بلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 10 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، و23851 مخالفة مرورية، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، إضافة إلى 1194 قضية تموينية، و6200 مخالفة مرورية، و140 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية:

وجرى ضبط 3 قضايا تهرب جمركي، و41 قضية أمن عام، و1580 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 244 حكما قضائيا، وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية. وفي ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، و19 قضية إتجار في المواد المخدرة مع 20) متهما، وتنفيذ 8345 حكما قضائيا في القليوبية