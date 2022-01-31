جهود «الداخلية» في 24 ساعة.. ضبط 41 كيلو مواد مخدرة ومصادرة 901 شيشة

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 3457 قضية في مجال ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 2998 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 1008 قضايا تموينية متنوعة

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1008 قضايا تموينية متنوعة، أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، وثروة زراعية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 5977 مخالفة مرورية

وكثّفت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وأسفرت جهود إدارة المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 5977 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تنفيذ 65097 حكما قضائيا

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 154 قطعة سلاح ناري بحوزة 118 متهما، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ 65097 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين بارتكاب 17 حادثا متنوعا.

ضبط 162 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 162 قضية مخدرات، بإجمالي 171 متهما، ضُبط كمية من مخدر البانجو وزنت 32٫295 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6٫942 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫885 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫165 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 528 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 400 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 359 جراما، و1173 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات كذلك، عن ضبط 31 متهما هاربا، و18 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 201 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22491 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 7730 شخصا دون كمامة

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط 7730 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7673 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، فضلا عن تحرير 669 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 166 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 901 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 22 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1582 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية كافة لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 71 سيارة مخالفة للبيئة

وشنّت شرطة المسطحات والبيئة حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، لمكافحة الظواهر التي تؤثر سلبا على البيئة، حيث جرى فحص 299 سيارة ضُبط خلالها 71 سيارة «10 بنزين، 61 سولار» غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 46 قضية «صرف مباشر – إلقاء مخلفات» على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات الأمنية التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين، لـ2 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 7844 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.