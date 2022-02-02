مليون جنيه لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي.. والسداد على 10 سنوات

إذا كنت من أصحاب المعاشات، يمكنك الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري يصل إلى مليون جنيه، وذلك عبر التقدم بطلب قرض شخصي، مع مراعاة توافر بعض الشروط والمستندات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض

يشترط البنك الأهلي المصري على عملاءه الراغبين في الاستفادة والحصول على القرض الخاص بأصحاب المعاشات الالتزام ببعض الاشتراطات وتقديم المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عاماً بنهاية التمويل.

3. تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك مباشرةً طوال فترة سريان التمويل.

مميزات قرض المعاشات من البنك الأهلي

- وثيقة للتأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

-الحصول على التمويل بدون الحاجه لضامن.

-عدم وجود مصروفات استعلام ائتماني.

-إمكانية فتح حساب جارى مجاناً.

عمولات ورسوم تمويل أصحاب المعاشات

توجد مصاريف إدارية للقرض بنسبة 2% من مبلغ التمويل، تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيها عند سداد التمويل على 7 سنوات، فيما تصل المصروفات الإدارية لـ 3% بحد أدني 250 جنيها عند سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

- تصل قيمة عمولة السداد المُعجل للتمويل إلى 5%.

- توجد غرامة تأخير سداد القسط، بقيمة 20 جنيه شهرياً، يضاف إليها 2% من المبلغ المستحق الذي حان وقت سداده ولم يدفع بعد.

يشار إلى حرص البنوك المحلية على تنفيذ تعليمات وتوجيهات البنك المركزي المصري، بإتاحة منتجات مصرفية تنافسية للمواطنين والأفراد المقيمين في الداخل، وذلك في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي.

وأبرز تلك المنتجات التي تحرص البنوك العاملة في مصر على إتاحتها للعملاء، القروض الشخصية المقدمة للعديد من الفئات بتسهيلات وتيسيرات متعددة، وعوائد تفضيلية لبعض الشرائح، مثل أصحاب المعاشات، خاصةً البنوك الحكومية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.