8 خدمات جديدة من البنك الأهلي المصري لذوي الهمم.. منها «لغة الإشارة»

أطلقت البنوك المحلية، في الآونة الأخيرة العديد من الخدمات المصرفية التي تستهدف أبناء المجتمع المصري من ذوي الهمم، ودمجهم في الحياة المجتمعية، في إطار مبادرات تستهدف تيسير العمليات المصرفية المقدمة لهم، وذلك بعد دراسة احتياجاتهم عن كثب للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه، ويساعد على ضمان العمل والمشاركة بشكل لائق وإنساني.

كما أتاحت العديد من البنوك العاملة في مصر، مميزات إضافية الهدف منها دمج ذوي الهمم بالقطاع المصرفي، عن طريق إزالة المعوقات التي تواجههم في الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية، إلى جانب توفير فرص عادلة، تدفعهم إلى العمل والإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم وتوفير الفرص، وكذلك تحقيق أهداف الدولة للشمول المالي.

ويستعرض هذا التقرير دور أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري، الذي يستحوذ على حوالي ثلث السوق المصرفية، في المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

«الأهلي المصري» يقود إستراتيجية دعم ذوي الهمم كأكبر بنك حكومي

وفقاً لريادته في القطاع المصرفي، ودوره الذي امتد إلى ما يقرب من 100 عام داخل المجتمع المصري، حيث أنه أول بنك تم افتتاحه وعمله في مصر، كما يمتلك قاعدة عريضة وواسعة من العملاء وله فروع تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، تبني المصرف خطة واضحة لمساعدة أبناء مصر من ذوي الهمم، من خلال حملة دعائية واسعة عبر مقاطع الفيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على مساندته لهم وكذلك لنشر التوعية.

ويعد البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي اهتمت بتوفير أفضل ظروف التعامل مع العملاء ذوي الهمم، وذلك على مستوى كافة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما قاد البنك إستراتيجية دعم ذوي الهمم في الخدمات المصرفية، ليتوسع في الخدمات المقدمة لهم، ونستعرض أبرزها:

خدمات «الأهلي المصري» لذوي الهمم

- تعديلات إنشائية بالفروع لتناسب احتياجاتهم.

- توفير خدمة الصم والبكم وضعاف السمع ولغة الإشارة.

- تدريب فرق مخصصة من كوادر خدمة العملاء بالبنك على التعامل باحترافية.

- التوسع في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي لذوي الهمم، بعدد 34 ماكينة في المحافظات.

- توفير أبواب تفتح بشكل تلقائي وتوسيع مساحات المداخل وتوفير المصاعد بالفروع.

- أماكن ومقاعد مخصصة لهم داخل الفروع.

- الاهتمام بتطبيق الكود الهندسي على إنشاءات الفروع الجديدة وتزويدها بتسهيلات، بحيث تكون جاهزة للعمل مع ذوي الهمم.

- فتح حسابات وإصدار بطاقات ميزة مجاناً، بمناسبة اليوم العالمي لـ ذوي الهمم، كعروض خلال فترة امتدت من 1 إلى 15 ديسمبر الحالي، مع عدم تطبيق الحد الأدنى لفتح الحساب أو رسوم.