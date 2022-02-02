أصحاب المعاشات يواصلون صرف مستحقات شهر فبراير لليوم الثاني

تواصل البنوك وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب البريد، صرف معاشات شهر فبراير 2022 لليوم الثالي على التوالي، وذلك لأكثر من 10 ملايين و694 ألفا و988 مواطنا، كما يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد منه الصرف من أي ماكينة صرف آلي، أو من خلال التليفون المحمول، أو من منفذ فوري، أو بطاقة ميزة.

بنك ناصر: التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاشات

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر - العضو المنتدب للبنك، أنه تم التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاشات حتى لا يحدث أي تكدس خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن البنك يستفيد منه أكثر من 550 صاحب معاش ومرتب، بتكلفة إجمالية تبلغ مليارا و241 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا يتم احتساب عمولات السحب عند سحب المعاش من أى ماكينة صرف آلى آخرى غير بنك ناصر.

100 فرع لبنك ناصر الاجتماعي منتشر على مستوى المحافظات

وأكد بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر 100 فرع لبنك ناصر الاجتماعي منتشر على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم صرف المعاشات لعملاء بنك ناصر من أي مكان، سواء من ماكينة صرف بنك ناصر، أو أي منفذ فوري أو فوري بلس أو سيارات البنك المتنقلة.

إغلاق كل منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أن كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، قد تم إغلاقها، لافتا إلى أن بطاقات صرف المعاشات الزرقاء، سيتم صرف المعاشات بها حتى يتم انتهاء صلاحيتها.

المرحلة الأولى لتغيير بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المرحلة الأولى لتغيير بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية إلى كارت ميزة، تنتهي في مارس المقبل وتشمل المحافظات التالية:

- الوادي الجديد.

- الأقصر.

- البحر الأحمر.

- الإسماعيلية.

- السويس.

- مرسى مطروح.

- شمال سيناء.

- أسوان.

- جنوب سيناء.

- بورسعيد.

المرحلة الثانية لتحويل البطاقات البلاستيكية

- تنتهي في أبريل المقبل تشمل المحافظات التالية :

- القليوبية.

- المنوفية.

- قنا.

- بني سويف.

- كفر الشيخ.

- دمياط.

- الفيوم.

- المنيا.