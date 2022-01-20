كيف تحصل على قرض «مشروعات» من البنك الأهلي المصري

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم الدعم المالي الكامل، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغري، في إطار توجهات الدولة بتشجيع المشروعات الصغيرة، لما لها من فائدة كبيرة على القطاع الاقتصادي المصري، لزيادة فرص العمل، والقضاء على معدلات البطالة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإنه يمنح قروض تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبدأ من 10000 جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه، من خلال مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمختلف أنشطته، قسمت إلى 3 فئات مختلفة.

1- فئة المشروعات الصغيرة

تتضمن كلا من:

- الشركات القائمة بالفعل، التي تتراوح إرادتها ما بين 1- 50 مليون جنية مصري.

- الشركات الجديدة، التي يتراوح رأس المال بها ما بين 50 ألف جنيه، وحتى أقل من 3 ملايين جنيه.

2- فئة المشروعات المتوسطة

تتضمن كلا من:

- الشركات القائمة، التي تتراوح إيرادتها ما بين 50 - وحتى أقل من 200 مليون جنية سنويا.

- الشركات الجديدة، التي يتراوح رأس المال الخاص بها ما بين 3- 5 ملايين جنيه.

3- فئة المشروعات متناهية الصغر

تتضمن كلا من:

- الشركات القائمة، التي لا تقل إيرادتها السنوية عن مليون جنيه.

-الشركات الجديدة، التي لا يقل رأس مالها عن 50 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

- بطاقة الرقم القومي للعميل على أن تكون سارية.

- سجل التجاري.

- عقد تأسيس منشأة فردية.

- البطاقة الضريبية.

شهادة بيانات من مصلحه الضرائب.

- ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.

- التوجه إلى أي من فروع البنك المنتشرة في عدد كبير من أحياء ومحافظات الجمهورية.

- تقديم طلب رسمي، به كل البيانات الصحيحة، وإرفاقه بالمستندات المطلوبة.