ضبط كيميائي يدير شقة لتصنيع الشابو وزيت الحشيش في الغربية

شنّ ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، ضربة أمنية موجعة لعناصر الاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبط فني معمل كيميائي يدير مصنعا على مساحة 140 مربعا داخل إحدى الشقق، لتصنيع مخدر «آيس شابو»، بأحد الابراج السكنية بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

رصد تاجر مخدرات وهروب آخر

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير الإدارة العامة المكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا إخطارا، بتوافر معلومات بأنّ المدعو «م. ن»، 32 عاما، فني معمل كيمياء، يدير مصنعا لإنتاج أخطر أنواع المواد المخدرة «آيس شابو»، وزيوت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح بها، بنطاق منطقة منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة.

ضبط 5 أطنان من مخدر «الآيس»

وانتقلت القيادات الأمنية الغربية، تحت إشراف العقيد محمد راشد مفتش مباحث إدارة مكافحة المخدرات، ومعاونة المقدم أحمد مصلح مفتش الإدارة، بالتنسيق مع العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان موقع المصنع.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط فني كيميائي وهروب آخر «شريكه»، أثناء وجوده داخل شقة سكنية بالطابق الخامس عشر بأحد الأبراج السكنية، وبحوزته كميات من مخدر «آيس شابو» تصل إلى 5 أطنان، ومحتويات من عقاقير مواد مخدره منها زيت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي، بأنّ الشقة تحوي معدات تصنيع المواد المخدرة وأدوات تستخدم في طحن كميات العقاقير المخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة الاتجار، وسيناريو اختفاء شريكه لردعهما قانونيا وتقديمهما للعدالة وتم التحفظ على المضبوطات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة كميات المواد المخدرة.