عاجل.. تفاصيل التحقيق مع «المحلل الشرعي» وحبسه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

كشفت النيابة العامة تفاصيل حبس المتهم محمد الملاح المعروف ب«المحلل الشرعي» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي عقب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بـ 33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.

المتهم يروج لنشاطه على فيس بوك

وبينت التحقيقات أن المحلل الشرعي أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، وأسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

وكشفت التحقيقات ان النيابة العامة استمعت لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع «فيس بوك» وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة سابقة.

القبض على المحلل الشرعي

وكانت النيابة العامة استدعت المتهم محمد الملاح للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.