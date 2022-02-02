سفير مصر بالكاميرون عن تصريحات إيتو: حماسية وموجهة للاستهلاك الداخلي

أعرب مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، عن سعادته ببلوغ المنتخب الوطني المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، مؤكدا أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، كما أن هناك تركيز كبير من جانبهم: «كنت متصور أنه ربما يتم تغيير الفندق بعد المباراة الماضية، ولكن اللاعبون لا يريدون أن يتشتتوا في النقل، لأنها عملية معقدة للغاية».

القلق على منتخب الكاميرون أكثر من الفراعنة

ذكر سفير مصر في الكاميرون، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «القلق على منتخب الكاميرون أكثر من المنتخب المصري، فالجمهور الكاميروني يضغط بقوة على لاعبيه، وأتصور أن منتخبنا سيلعب في جو أكثر هدوءا لأن الضغوط عليه أقل».

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وتابع: «المنتخب الكاميروني في حالة شحن كبيرة، لأن هناك مطالبات كثيرة من الجمهور بألا تخرج كأس الأمم الأفريقية من بلادهم، وبالنسبة لما نشر عن إيجابية مسحة محمد صلاح فهو ربما يكون قد أقلق الجمهور المصري، لكننا وأفراد المنتخب الوطني لم نشعر بأي قلق تجاهه، لأن الخبر انتشر قبل إجراء المسحة من الأساس».

تصريحات «إيتو» حماسية

وحول تصريحات صامويل إيتو، قال: «كلمة حرب باللغة الفرنسية التي قالها لتحفيز لاعبيه، لها أكثر من معنى، وهو يقصد هنا القتال، وعندما نقول إن لاعبينا يقاتلون في الملعب فإن هذا الأمر لا يعني أنهم يحاربون، وهذه التصريحات حماسية وموجهة للاستهلاك الداخلي».