رحلتان للكاميرون غدا بـ«طائرة الأحلام» لمؤازرة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، دعمها للمنتخب الوطني، حيث تسيّر غدًا رحلتين خاصتين إلى مطار ياوندي في الكاميرون، لنقل 600 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة باسم «طائرة الأحلام».

مؤازرة مصر في بطولة الأمم الأفريقية

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أنّ الطائرة الواحدة تسع 309 ركاب، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام غدا الخميس.

رحلات مصر للطيران

وكانت الشركة الوطنية سيّرت 5 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة الأفريقية، كما أكدت مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري، التوفيق لمصر في البطولة الأفريقية.