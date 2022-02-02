تشييع جثمان والدة حازم سمير من مسجد بن عطاء الله في المقطم

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان والدة الفنان حازم سمير من مسجد بن عطاء الله السكندرى بالمقطم، ووصل جثمان الراحلة إلى المسجد استعدادا لصلاة الجنازة، وذلك بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

تشييع جثمان والدة حازم سمير

شهدت مراسم تشييع جثمان والدة الفنان حازم سمير حضور عدد محدود من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة فيدرا، وكان نجلها في حالة انهيار.

وفاة والدة حازم سمير

وكان حازم سمير أعلن وفاة والدته أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «والدتي في ذمه الله تعالى.. اسألكم الدعاء والفاتحة».

وأعلن «سمير» إصابة والدته بفيروس كورونا قبل وفاتها بعدة أيام، حيث كتب عبر «فيسبوك»، قائلا: «أرجو الدعاء لأمى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا و خروجها سالمة من مستشفى العزل على خير، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».