189 ألف طن قمح روسي في الطريق إلى مصر بعد شحنها بميناء «نوفوروسيسك»

من المنتظر أن تتلقى مصر وإيران والسودان 611 ألف و300 طن من القمح الروسي، بما يعادل ثلثي الكمية التي تبلغ 917 ألف طن من القمح المحملة من ميناء نوفوروسيسك الروسي الرئيسي على السفن التي وصلت بين 9 يناير و31 يناير.

ايران تحصل على 227 ألف طن قمح روسي

وأظهرت البيانات التي أصدرها الميناء ونقلتها «ستاندرد آند بورز»، عبر تقرير، أنه من المقرر أن تحصل إيران على كمية من القمح تبلغ 227 ألف طن قمح ، وتحصل السودان على 205 ألف طن، وجاء نصيب مصر بـ 189 ألف طن من القمح الذي تم تحميلة من ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة التي تم تحميلها تحتوي على 19 ألف و650 طنًا من القمح لدولة كوبا، ويقول عنها التجار إنها ستكون ثاني عملية شراء روسية للبلاد هذا العام التسويقي «يوليو 2021 - يونيو 2022»، بعد أن اشترت كوبا 23 ألف طن في أكتوبر الماضي، وقال مصدر لستاندرد أند بورز إن الجزيرة الكاريبية لم تحصل على القمح الروسي في العام التسويقي السابق، لافتة إلى أن مدينه نوفوروسيسك لديها ثلاث محطات رئيسية للحبوب ،وهي NKHP و NZT و KSK، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الأولى والثانية مجتمعة 13.6 مليون طن من الحبوب ويتم التحكم فيهما من قبل شركة ديميترا القابضة، وهي شركة للحبوب وجزء من بنك VTB وهو بنك روسي تسيطر عليه الدولة.

روسيا تصدر القمح عبر موانئ أعماق البحار

ولفت التقارير إلى أن محطة KSK هي ملكية خاصة، بالإضافة إلى شحناتها من نوفوروسيسك، تقوم روسيا أيضًا بتصدير القمح عبر موانئ أعماق البحار المجاورة في كافكاز وتوابس وتامان، وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن إجمالي صادرات القمح الروسية للسنة التسويقية 2021-22 ستبلغ 35 مليون طن، بانخفاض قدره 3 ملايين طن قمح مقارنة بـ 38 مليون طن في العام السابق.

وأشارت إلى أن انخفاض الصادرات يعكس الانخفاض الذي حدث في إنتاج البلاد، حيث انخفض الإنتاج إلى 76 مليون طن، مقارنة ب 85 مليون طن العام السابق له.