بدء عمل برج الإشارات بمحطتي قطار منيا القمح وكوم حلين بعد التطوير

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة قطارات منيا القمح، وبرج الإشارات الثانوي بكوم حلين، الخدمة، بطول 12.5 كم، بالإضافة إلى 6 مزلقانات و25 موتور تحويلة و68 تراك و50 سيمافور ضوئي، ليبدأ العمل بهما رسميا ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «بنها- الزقازيق الإسماعيلية» و«بورسعيد - الزقازيق - أبو كبير» بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «سيمنزموبيلتي» العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع وهو أعلى معدل أمان في العالم.

زيادة عدد الرحلات اليومية

وأشار في بيان، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

متابعة القطارات لحظة بلحظة بعد تحديث نظم الإشارات

وأوضح «الوزير» أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.