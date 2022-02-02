وصول جثمان الصحفية زينب منتصر من طوكيو لدفنها في القاهرة

وصل منذ جثمان الصحفية زينب منتصر شقيقة الفنانة سهير المرشدي إلى مطار القاهرة، والتي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي أثناء وجودها بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد صراع مع المرض ورحلة علاج استمرت أكثر من 3 شهور.

صلاة الجنازة على الصحفية زينب منتصر

وانتهت أسرة الراحلة زينب منتصر مؤخرا من إجراءات خروج الجثمان من قرية البضائع بمطار القاهرة، استعدادا لنقله إلى مسجد ابن عطاء الله السكندري بالمقطم، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة هناك، ثم دفن الجثمان بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية.

وفاة خالة الفنانة حنان مطاوع

وكانت الفنانة حنان مطاوع أعلنت خبر وفاتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى ماما زيزي - زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم»، كما أرفقت «حنان» العديد من الصور التي تجمعها بها.

وأشادت الفنانة سهير المرشدي، خلال بث مباشر لجديرة «الوطن» بدور وزيرتي الثقافة والتدخل السريع من وزيرة الهجرة لسرعة نقل الجثمان من طوكيو إلى مصر، بسبب المشكلات التي واجهتهم نتيجة الإغلاق التام في اليابان بسبب تداعيات كورونا.