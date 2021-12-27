حنان مطاوع تهدد مخترق حسابها على «انستجرام»: كنت نايمة ومش هسكت

واقعة غريبة تعرضت لها الفنانة حنان مطاوع، خلال الساعات الماضية، إذ اخترق معجب عراقي حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، زاعما أنها محاولة منه لإجبارها على الرد رسائلة الخاصة، وسط حالة من الجدل بين المتابعين، الذين طالبوه بالتوقف عن تصرفه وإعادة الحساب لصاحبته مجددا.

أول تعليق من حنان مطاوع على اختراق حسابها

قالت حنان مطاوع، في أول تعليق على الواقعة، إن اختراق حسابها على «انستجرام»، حدث أثناء نومها، وأنها فوجئت بسرقته بعدما وصلتها الكثير من الاتصالت.

وأوضحت حنان، في تصريح لـ«الوطن»: «فوجئت باتصالات ورسائل من أصدقائي والمقربين، يخبروني بما حدث، وحاليا لن أعلن أي تفاصيل عن ما سأقوم به، لكني سأتخذ الإجراءات القانونية».

رسالة الهاكر العراقي

فوجئ متابعو حنان مطاوع، على موقع «انستجرام»، خلال الساعات الماضية، بإعلان هاكر عراقي اختراق حسابها الرسمي، من خلال منشورات يوضح فيها دوافعه وراء تلك الخطوة، مؤكدا أنها عملية سرقة بشكل مؤقت.

وكتب المخترق: «رسالة حب واحترام من بلد الرافدين، إلى مصر أم الدنيا»، موضحا خلال المنشور السبب وراء تلك الخطوة: «بما إن الست حنان مش بترد بشكل مباشر، فحبيت أدخل الحساب، وأعبر عن هذا الحب، والحساب بيرجع للست حنان بإذن الله»، بالإضافة إلى فتح الباب لاستقبال الأسئلة والاستفسارات قبل إعادة الحساب.

مسلسل بنت القبائل

شاركت حنان، في بطولة مسلسل بنت القبائل، الذي يستعد صناعه لتصوير أجزاء جديدة، مع الفنانين محمد رياض، ومحمود عبد المغني، ومدحت تيخا، ومفيد عاشور، من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.

وتدور أحداث المسلسل، حول فتاة تدعى رحيل، تقتل شخصا يدعى الديب، لعلمها أنه وراء مقتل والدها، ما يدفع شخص يدعى حمدان إلى خطف ابنتها، لتخطف هي الأخرى ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء، ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل، قبل أن يصبح زعيمهم، وعلى الجانب الآخر يبحث شمس وابنته زهرة، عن السر الذي يخبأه عليها.