نقيب الزراعيين بالفيوم: هدفنا مصلحة الأعضاء وخدمتهم وخاصة كبار السن

قال الدكتور علاء عبدالقوي شيلابي، نقيب الزراعيين في الفيوم، إنه يتوجه بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على اختياره نقيبًا للزراعيين، وأنه سوف يسعى لبذل كل الجهود من أجل تذليل أي عقبات أمام الزراعيين، وأن النقابة ستبقى مظلة لكل الأعضاء وأن هدفه الرئيسي هو مصلحة الزراعيين وخدمتهم.

وأضاف شيلابي أنه يولي أعضاء النقابة بالعاش اهتمامًا خاصًا، وأنه يسعى لتلبية ما يحتاجونه، وأن النقابة ستظل بيانًا لهم لما قدموه من عطاء خلال سنوات عمل شاق طول مدة خدمتهم.

انتخابات نقابة الزراعيين بالفيوم

وأجريت الانتخابات بمقر نقابة الزراعيين بالفيوم، والتي شهدت منافسة بين 4 مرشحين على مقعد النقيب الزراعيين، وهما المهندس عزت عبدالباري مدير التعاون الزراعي، والدكتور علاء شيلابي، والمهندس علي الدهشان، والمهندس حسن نادي.

كما تنافس على مقعد مجلس الإدارة فوق السن 6 مرشحين ليتم اختيار 3 منهم 2 في مركز أبشواي لاختيار 1 وفاز 8 أعضاء من مرشحي تحت السن كما فاز بالتزكية كل من مركز طامية، وسنورس، الفيوم، يوسف الصديق، وإطسا.

أهمية الدور النقابي

وقال المهندس شعبان الجارحي، إن انتخابات نقابة الزراعيين بالفيوم شهدت إقبالاً كثيفا من الناخبين أعضاء الجمعية العمومية لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة، وأنه حضر للإدلاء بصوته لأنه يدرك أهمية الدور النقابي في الدفاع عن الأعضاء، كما توافد أعضاء الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحاً يوم الأحد الماضي حتى الخامسة مساءً وسط إجراءات أمنية احترازية ووقائية مشددة، لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وطالبت النقابة كل الأعضاء بالمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات لاختيار من يمثلهم للدفاع عن حقوقهم.