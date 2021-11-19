نقيب الزراعيين يلتقي رئيس جامعة العريش للمشاركة في القوافل الزراعية

التقي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، في حضور المهندس عاطف سلامة مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، والمهندس عبدالحليم شاهين نقيب الزراعيين في المحافظة، لبحث التعاون المشترك في مجالات التشجير وتحسين الأوضاع البيئية بالمحافظة وخدمة مزارعي شمال سيناء.

صغار المزارعين

وقال «خليفة» في تصريحات صحفية، اليوم، الجمعة، إن اللقاء تناول التعاون بين النقابة والجامعة في خدمة المجتمع بمحافظة شمال سيناء، وخصوصا في عمليات التدريب لصغار المزارعين على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والمشاركة في القوافل الزراعية لخدمة أهالي العريش من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة والاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية الشهيرة في سيناء ومنها زراعة الزيتون والنخيل المثمر.

نقابة الزراعيين

وأضاف نقيب الزراعيين أن القاء أثمر عن الاتفاق على التعاون المشترك لتشجير حرم الجامعة بالتعاون مع النقابة الفرعية بالعريش، من خلال الإستخدام الأمثل للنباتات، مع مراعاة البعد البيئي لعملية التشجير، مشيرا إلى أن نقابة المهن الزراعيين هي بيت خبرة للزراعة المصرية، بما تضمه من مهندسين زراعيين وعلماء وباحثين في مختلف التخصصات الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الخبرات لعبت دورا كبيرا في المشروعات القومية الزراعية بسيناء، منها زراعة 420 ألف فدان على ترعة السلام في شمال سيناء فضلا عن مشروعات تنمية الثروة السمكية في بحيرة البردويل واستغلال شواطئ المحافظة المطلة علي البحر المتوسط.

النقابة تدعم جهود الدولة المصرية في تعمير سيناء

وأوضح «خليفة»، أن النقابة تدعم كل جهود الدولة المصرية في تعمير سيناء، وتنمية القطاع الزراعي وخاصة في مجال التعليم الجامعي الزراعي، مشيرا إلي أن هذه الجهود وراء تحقيق الاستقرار في المنطقة.