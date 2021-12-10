نقيب الزراعيين: تخصيص 13 ألف متر للنادي الاجتماعي في أسيوط الجديدة

كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن موافقة جهاز مدينة أسيوط الجديدة على تخصيص 13 ألف متر مربع بمدينة أسيوط الجديدة لصالح نقابة الزراعيين لإقامة نادي للزراعيين على هذه المساحة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المدن الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين بالمحافظة.

نقيب الزراعيين يتفقد المبنى الخدمي

جاء ذلك علي هامش زيارة نقيب الزراعيين لمحافظة أسيوط بحضور المهندس أحمد هريدي نقيب الزراعيين بمحافظة أسيوط وأعضاء مجلس إدارة فرع النقابة بأسيوط والمهندس صفوت ميلاد عضو مجلس النقابة العامة لتفقد بعض الإنجازات التي تمت لصالح المهندسين الزراعيين في أسيوط و تفقد المبنى الخدمي ونادي الزراعيين بالمحافظة.

كما تفقد أعمال الحماية المدنية بالمبنى لخدمة «الزراعيين»، موضحا أن النادي يضم قاعات للتدريب وقاعات للاحتفالات بمختلف المناسبات للزراعيين وأسرهم، وزار «خليفة»، خلال جولته بمحافظة أسيوط مستشفى الزراعيين، والمبني الخدمي والاجتماعي على مساحة 400 م بتكلفة 12 مليون جنيه موضحا أنه تم تطوير وإعادة تأهيل مستشفى الزراعيين بأسيوط ضمن خطة النقابة لتحسين الخدمات الصحية للأعضاء من خلال مشروع الرعاية الصحية والذي يقدم ميزه للأعضاء المشتركين بلغت 17 ألف جنيه في السنة، ومشروع التكافل الاجتماعي الذي يحقق حياة كريمة لجموع الزراعيين، بما يعود للنفع على الزراعيين بتحسين الخدمات المقدمة لهم.

النقابة تنجح في تحقيق أهداف خطة الرئيس

ولفت نقيب الزراعيين إلي نجاح النقابة في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية، مشيرا إلي أن النقابة نجحت في الاستغلال الأمثل لأصول النقابة علي مستوي الجمهورية والتي لم تستغل لأكثر من ثلاثين عاما، وأوضح «خليفة»، إن هذه الخطط التنفيذية تأتي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم فضلا عن الدور الاجتماعي والخدمي لهذه المقار بمختلف المحافظات .

نقيب الزراعيين يشيد بمشروع تطوير الري

وأشاد نقيب الزراعيين خلال لقاءه المهندسين الزراعيين بمحافظة أسيوط بالمشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات، موضحا أنه يعد من أعظم المشروعات التى شهدتها مصر وساهمت في تغيير الخريطة الاجتماعي والاقتصادية لأهالينا في الريف، وهو ما ينطبق أيضا علي مشروع تبطين الترع بمختلف المحافظات، ومنها ما يتم في مدينتي «صدفة» و«أبو تيج»، بمحافظة أسيوط نظرا لدوره في تحسين إنتاجية المحاصيل والقضاء علي مشاكل وصول المياه إلي نهايات الترع.

كما أشاد «خليفة»، بمشروع تطوير وتحديث الري في الحقول باستخدام الري بالرش لزراعات القمح والبرسيم والري بالتنقيط في محاصيل البساتين لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل.

دور المهندسين الخدمي

والتقى نقيب الزراعيين خلال جولته في أسيوط، قيادات العمل النقابي بمحافظة أسيوط بحضور النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ حيث تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بتعديل قانون النقابة والحزم التشريعية المتعلقة بتطوير العمل النقابي، مشددا على أهمية تعديل قانون النقابة الحالي رقم 31 لسنة 1966 لإنه لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعي ونهضة زراعية حديثة، مشددا على أهمية دور الدولة في تطوير العمل النقابي لنقابة الزراعيين التي تعد أحد أهم النقابات المهنية في مصر.

تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين

وبحث نقيب الزراعيين خلال لقاءه قيادات العمل الزراعي بمحافظة أسيوط تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين الجدد لسوق العمل بالتعاون مع الجمعيات الزراعية على عمليات تسويق المحاصيل والتوعية ورفع الوعي لدي الشباب للحفاظ علي التربة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية ورفع الوعي بالدورات وخاصة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لشباب الزراعيين، من خلال إتاحة عدد كبير من الدورات للمهندسين الزراعيين بإجمالي قرابة 3 آلاف شاب وفتاة تم تدريبهم وتخرج عدد كبير منهم .