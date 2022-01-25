نقيب الزراعيين: التغيرات المناخية تؤثر سلبا على المحاصيل

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة رفعت سعر أردب القمح ليصبح 820 جنيه بزيادة 100 جنيه للأردب، مبينا أن أسعار السماد ارتفعت لذا فإن سعر الأردب حاليًا مرضي وأعلى من سعر استيراده من الخارج من أجل دعم الفلاحين.

التغيرات المناخية تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية

أضاف «خليفة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التغيرات المناخية التي يمر بها العالم لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية، ولكن الدولة المصرية أصبحت سباقة للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.

وأوضح «خليفة» أنه تم إنشاء المشروع القومي للصوب الزراعية، إذ يمكن إنتاج المنتج الزراعي في أي وقت دون التأثر بموعد الزراعة وهذا يعد دور البحث العلمي ضمن خطة الدولة لدعم منتجاتها الزراعية.

لا يوجد غياب للمحاصيل الزراعية

أشار نقيب الزراعيين، إلى أنه لا يوجد غياب لبعض الزراعات ولكن في الصيف تتأثر زراعة الطماطم المكشوفة وكذلك محصول البلح، مبينا أنه الطماطم والفلفل هي المحاصيل الأكثر تأثرا بالمناخ.

وتابع أنه يتم توريد 4 ملايين طن للدولة من القمح لاستخدامها وسيزيد الإنتاج من خلال مشروع توشكى، حيث سيتم زراعة مليون فدان قمح وهذا سيقلل تكلفة استيراده من الخارج.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن الأماكن الجديدة في توشكى والدلتا الجديد وشمال ووسط سيناء ستعمل على زيادة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح وهذا سيقلل من تكلفة الاستيراد.