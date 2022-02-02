الصحة: فحص 2.5 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ2 مليون و542 ألفًا، و797 طفلًا من حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

تحويل 149 ألفًا و264 طفلًا لإعادة الفحص

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 149 ألفًا و264 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول، مضيفاً أنه تم تحويل 14 ألفَا و65 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7210 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكّدًا أنَّ الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، إضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب بأزمات نفسية للطفل.

زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال

وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ومن جهته، نوه الدكتور محيي السيد منسق عام المبادرة، إلى أنَّ الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة.