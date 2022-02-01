مزاد علني لبيع سيارات إسعاف مديرية الصحة بالوادي الجديد الأحد المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزادا علنيا، يوم الأحد المقبل، الموافق 6 فبراير الجاري؛ لبيع سيارات ملاكي وسيارات إسعاف أولية تابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الحكومية، أعلنت طرح السيارات الملاكي والسيارات الإسعاف بمزاد علني، الأحد المقبل، منوهة ببيع كراسات الشروط الخاصة بالمزاد العلني في مبنى هيئة الخدمات الحكومية بحي الدقي في محافظة الجيزة.

قيمة كراسة الشروط لا تزيد على 400 جنيه

وأكدت الخدمات الحكومية أنّ قيمة كراسة الشروط لا تزيد على 400 جنيه، مشددة على أن على الراغبين في الدخول أو الاشتراك بالمزاد العلني شراء كراسة الشروط أولاً مع سداد 10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت على أن يسترد في ختام المزاد في حالة عدم إرساء المزاد على صاحب التأمين المؤقت، بينما يتم اعتبار التأمين المؤقت جزءا من مقدمة المزاد في حالة الفوز بالمزاد العلني على أن يقوم الفائز بالمزاد بسداد نحو 30% من قيمة المزاد على أن يتم سداد باقي القيمة الـ70% في غضون 15 يومًا من تاريخ إرساء المزاد.

معاينة السيارات المعروضة في المزاد

وشددت هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة المالية على الراغبين، في الدخول والاشتراك في المزاد العلني، ضرورة معاينة السيارات التي سيتم عرضها بالمزاد العلني إذ إن المعاينة شرط البيع وسمحت الخدمات الحكومية للراغبين في الاشتراك في المزاد باصطحاب الأفراد من ذوي الخبرة الفنية لمعاينة السيارات التي سيتم بيعها في المزاد العلني مع ضرورة أن يسلم الراغب في الاشتراك صورة من بطاقة الرقم القومي للأفراد بينما التجار والشخصيات الاعتبارية عليهم تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي إلى جانب صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية كأحد شروط الاشتراك في المزاد العلني.