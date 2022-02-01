الصحة العالمية تدعو البلدان لحماية شعوبها: كورونا خطير ومتطور «فيديو»

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، بعض الدول من إعلانها الانتصار على وباء فيروس كورونا المستجد، أو تتخلى عن محاولات وقف انتقال العدوى، قائلا إن هذا الأمر سابق لأوانه، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، وفي إفادة للمنظمة الدولية، قال تيدروس أدهانوم جبريسوس للصحفيين ان الفيروس «خطير» ومستمر في التطور أمام أعيننا، ومن السابق لأوانه الاستسلام أو إعلان النصر.

تزايد الوفيات مع الانتشار

تابع «جبريسوس» في إفادة للمنظمة: «نحن قلقون من أن الحديث قد انتشر في بعض البلدان أنه بسبب اللقاحات وبسبب قابلية انتقال المتغير أوميكرون العالية وانخفاض شدته، لم يعد منع انتقال العدوى ممكنًا ولم يعد ضروريًا، لكن الحقيقة هي أن مزيدا من انتقال كورونا، يعني المزيد من الوفيات»

بينما من المعروف أن متغير أوميكرون الجديد أكثر اعتدالًا، أكد أننا «بدأنا الآن في رؤية زيادة مقلقة للغاية في الوفيات في معظم مناطق العالم»، وقال إنه من الأهمية بمكان مواصلة السعي لوقف انتقال الفيروس، مضيفا: «نحن لا ندعو أي دولة للعودة إلى ما يسمى بالإغلاق، لكننا ندعو جميع البلدان إلى حماية شعوبها باستخدام كل أداة في مجموعة الأدوات، وليس اللقاحات وحدها».

الفيروس مستمر في التطور

وشدد رئيس «الصحة العالمية» على الحاجة إلى مواصلة تتبع المتغيرات الجديدة، بما في ذلك سلالة أوميكرون الفرعية BA.2، وقال: «سيستمر هذا الفيروس في التطور، لهذا ندعو الدول إلى مواصلة الاختبار والمراقبة والتسلسل، فلا يمكننا محاربة هذا الفيروس، إذا كنا لا نعرف ماذا يفعل»

وجاء تعليق «جبريسوس»، في الوقت الذي أصبحت فيه الدنمارك اليوم، أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع قيودها المحلية على فيروس كورونا، على الرغم من الأرقام القياسية لحالات متغير أوميكرون الأكثر اعتدالًا، إذ تتطلع بعض الدول الأخرى، إلى اتخاذ خطوات مماثلة.